SAĞLIKLI YAŞ ALMANIN YENİ KURALLARI

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

ABD’den Elif Gürses sizler için bu özeti yaptı:

“Güzel yaşlanmak sadece uzun yaşamak değildir. Aynı zamanda yaşam dolu, mutlu olmak ve yapmayı sevdiğin şeyleri uzun yıllar yapabilmektir. İnsan bedeni 40-50’li yaşlarda hormonal ve hücresel değişiklikler nedeniyle doğal olarak üretme/büyüme modundan var olanı koruma moduna geçer. Ancak doğru seçimlerle çok iyi hissetmek ve uzun yaşamak mümkündür.

Genleriniz hikayenin sadece başlangıcıdır. Yaşam alışkanlıklarınız ve seçimlerinizin genleriniz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Nasıl yaşlandığınız büyük oranda size ve seçimlerinize bağlıdır.

Bilim insanlarına göre 20 civarında uzun yaşam geni vardır ve bu genler yediklerimizden (ne, ne zaman ve ne kadar), hareket miktarından, stres düzeyimizden ve yaşam alışkanlıklarımızdan doğrudan etkilenir.

Yaşamsal değişiklikler her zaman kolay değildir. Ancak sağlıklı alışkanlıklara doğru bir ivme söz konusudur. Yeni alışkanlıklar edinmek için hiç bir zaman geç değildir. İyi yönde yapılan ufak bir değişiklik dahi bir diğerini daha kolay hale getirir. Zamanla değişimi düşünmeden otomatik olarak değişmeye başlarsınız. Bedeninizi destekledikçe vücudun fonksiyonlarını optimize edersiniz.”

Sağlıklı Yaş Almanın Yeni Kuralları şu şekilde:

• Sağlıklı yaşlanmak için 45'inden sonra aldığın kalori miktarını %30 azalt! Daha az yemek bedene daha az iş yüklemek demek. Yemeğini %80 doyuncaya kadar ye.

• Açlık/oruç yaşlanmayı ve kiloyu etkileyen hormonlarda değişiklik yapar. 16 saatlik açlık otofajiyi, hücresel detoks ve uzun yaşamı destekler. İlaç kullanımı, yüksek stres ve yeme bozukluğu olan kişiler dışında uzun açlık çok etkilidir.

• Bağırsaktaki dost bakterileri prebiyotik ve probiyotiklerle besle. Bağışıklık sisteminin %70'i bağırsaklardadır. Gerekmedikçe antibiyotik ve mide ilaçları kullanma.

• Şekeri BIRAK. Bağışıklığı zayıflatır ve hastalıkları besler!

• Doğal formunda (doğadan, organik) ve renkli/ çeşitli beslen. Gıdanın doğal kaynağına mümkün olduğunca yakın ol. Ne kadar taze yersen o kadar mikro-makro besin alırsın. Beslenmen renkli, çeşitli, taze, sağlıklı yağlar ve nişastasız sebzeler ağırlıklı olsun. <

• Daha çok ve daha iyi UYU! Yaşlanmada kritik önemi vardır. Sabah gün doğumu ile uyan. Kahveyi 2pm den sonra tüketme. Kaliteli uyku için ortamın ısısını düşür.

• Fiziksel aktiviteni artır sürekli her fırsatta hareket et. İyi yaşlanmanın anahtarlarından biri de harekettir. Asansör yerine merdiven kullan. Öğle aralarında yürü

Alkolü BIRAK. Bağışıklık sistemini zayıflatır, şeker tüketimini artırır. Alkol bir toksindir. Uykuyu da böler.

• Günde en az 4 büyük bardak kaliteli su iç!

• Yaşlandıkça vücudun susuzluk sinyali çalışmaz. Susuzluk kendini enerji kaybı, baş ağrısı gibi farklı şekilde gösterir. Beyin fonksiyonları susuzluktan etkilenir. Soda, meyve suyu ve enerji içeceklerinden uzak dur. >

• Çay kahveyi geride bırakır. Yüksek kalite organik çay ( yeşil ve siyah) polifenoller yönünden zengindir. Hücre tamirini ve uzun yaşamı destekler. İnflamasyonu azaltır.

• Kabileni büyüt. Arkadaşlarına vakit geçirmek için zaman ayır. Sosyal etkileşim ileri yaşlarda gemans riskini azaltır.

• Hayatı akışa bırak! Kişinin tutumu sağlığını doğrudan etkiler. Seni mutlu edecek, keyif verecek şeyler yap.

• Fasyaları çalıştır. Yaş aldıkça sertleşen fasya dokusu ağrıya neden olur ve duruşu bozarak daha yaşlı görünmenize neden olur. 'Foam rolling'. (köpük silindir üzerinde yuvarlanma) egzersizleri ile her gün fasya dokunu çalıştır.

• Banyo sonrası soğuk duş al. Bedenin enerji akışını destekler. Bağışıklık ve mitokondrileri güçlendirir.

• Sauna - Kalp sağlığı ve dolaşımı geliştirir. Beden ısısını artırmak bakteri ve virüsler ile savaşan beyaz kan hücrelerini artırır. (Tercihan infrared)

• Magnezyum - lyi yaşlanmak için kilit minerallerden biridir. 300'ün üzerinde enzimin metabolik fonksiyonunu düzenler. Bağışıklığı destekler, kan basıncını düşürür, kalp fonksiyonlarını destekler, rahatlamayı sağlar. Tüm tipleri sinir sistemini rahatlatır.

• Gün Işığı - Sabahları ilk iş yüzüne gün ışığı al.

• Bu size gün içinde enerji verir, gece rahatlamanızı ağlar.

• lleri yaşlarda kas

• yoğunluğunu korumak çok kritiktir. Kas kaybı ileri yaşlarda hayati riski olan kemik kırılmalarına zemin hazırlar. 40 yaş sonrası kas kyoğunluğumuzun her yıl %1'ni kaybederiz. Protein ve fonksiyonel güç egzersizleri kas yoğunluğunu korumak için gereklidir. 60-65 yaş itibariyle protein alımı %25 artırılmalıdır. Haftada 2 gün direnç ve güç egzersizleri yapılmalıdır.

Çeviri: Elif Gürses

Kaynak: Lipman, Dr., Frank ve Claro, Danielle. The New Rules of Aging Well: A Simple Program for Immune Resilience, Strength, and Vitality. New York, Artisan, 2021.