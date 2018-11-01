Aylık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 5 kilo 563, 05 gram esrar, 19 kök Hint Keneviri, 106 kilo eroin, 26,9 gram sentetik uyuşturucu, 73 adet uyuşturucu hap, 20 adet captagon, 42,23 gram metamfetamin,42 adet sentetik ecza ve 59 kilo skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 kilo 525 gram esrar, 758 kök kenevir, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN