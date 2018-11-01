Karamürsel’in freni patladı: 0-3

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaydı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Karamürselspor, Kocaeli Güneşspor’u Oğuzhan, Ali Rıza ve Enes Mein’in golleri ile 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü

GÜNEŞSPORLULAR İSYAN ETTİ

Maç iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. 15. dakikada Bedirhan topu rakibinden kurtardı ve gole giderken düşürüldü. Gözler hakem Zafer Pesen’e çevrildi. Kocaeli Güneş tarafı kırmızı kart beklerken, Pesen ‘devam’ kararı verdi. Bu karara Güneşsporlular isyan etti. Tempolu ve zevkli geçen maçın 25. dakikasında sahalarda ender görülen bir gol atıldı.

OĞUZHAN KARAMÜRSEL’DEN YAZDI!..

Karamürsel’in başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Bölgen rakibinin üzerinden aşırdığı topun gelişine yaklaşık 35 metreden vurdu. Bu top herkesin bakışları arasında şandel şeklinde süzüldü ve ağları buldu. Bölgen’in olağanüstü golüyle Karamürselspor 1-0 öne geçti. Yediği golden sonra Güneşspor 2 net fırsat yakalasa da, fileleri göremedi ve devre 1-0 sona erdi.

RONALDO ENES YİNE GOLÜNÜ ATTI…

Sarı Lacivertliler ikinci yarıya golle başladı ve 51. dakikada Enes Dışpınar’ın ortasında Ali Rıza topa kafa ile vurdu ve 2-0 öne geçen Karamürsel çok rahatladı. İkinci yarıda yüklenen rakibine hızlı ataklarla cevap veren Mürsel, 68’de Karamürsel’in Christiano Ronaldo’su ‘denilen’ Enes Metin’in golüyle farkı 3’e çıkardı ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Sakatlıktan çıkan Enes, Diliskelesi ve Çınarlı maçlarından sonra Güneş ağlarını da havalandırmasını bildi.

İHSANİYE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Gruptaki diğer maçlarda İhsaniyespor, Arslanbey Gençlerbirliği’ni 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü, Çınarlıspor, Derince derbisinde Derincespor’u 2-1’lik skorla geçti, Bağdatspor da ligde zor günler geçiren Diliskelesi karşısında 3-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü. Bu maçta Bağdat kalecisi Enes Erendoğlu yıldızlaştı. 8. haftada Karamürsel – Bağdat ile, Arslanbey – Çınarlı ile, Derince – Kocaeli Güneş ile ve Diliskelesi Nusretiye ile karşılaşacak, İhsaniye ise haftayı bay geçecek. Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0 KARAMÜRSELSPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (Süper Lig A)

HAKEMLER: Zafer Pesen*, Mustafa Kırbaş***, Hakan Dursun***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Oğuzhan**, Okan**, Burak**, Adem**, Bilal** (Alptekin**), Numan**, Engin**, Alparslan**, Bedirhan***, Berat** (Hakan**), Soner** (Ertuğrul**)

KARAMÜRSELSPOR: Enes***, Mehmet***, Berkay*** (Batuhan**), Cevdet***, Ahmet Seyfi***, Oğuzhan**** (Çağrı**), Gökhan***, Furkan*** (Bilal**), Enes Dışpınar***, Enes Metin****, Ali Rıza***

GOLLER: Dk. 25 Oğuzhan, Dk. 51 Ali Rıza, Dk. 68 Enes Metin (Karamürsel)

SARI KARTLAR: Gökhan Ali Rıza (Karamürsel), Burak, Bedirhan (Güneş)

7. HAFTA SKORLARI

Kocaeli Güneş – Karamürsel : 0-3

İhsaniyespor – Arslanbey : 4-2

Bağdatspor – Diliskelesi : 3-0

Çınarlıspor – Derincespor : 2-1

8. HAFTA PROGRAMI

Diliskelesi - Nusretiye

Arslanbey GB - Çınarlı

Karamürsel - Bağdat

Derincespor - K.Güneş