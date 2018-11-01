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Bugün 12:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:18 TSİ )

Derince derbisi Çınarlı’nın: 2-1

Süper Amatör Lig A Grubu’nda alt sıralardan kurtulmak isteyen Çınarlıspor ile Derincespor, Derince Stadı’nda karşılaştı.

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Kıran kırana geçen maçın ilk yarısında Emre Essiz ve Cenk’in golleriyle 2-0 öne geçen Çınarlıspor soyunma odasına da bu skorla girdi. 

FARK 1’E İNDİ AMA

İkinci yarıda daha derli toplu bir futbol oynayan Derincespor, Cihat’ın kendi kalesine attığı golle farkı 1’e indirdi.  Bitime 4 dakika kala Derince ekibinin kaptanı Tolga Altınkaya gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede skoru koruyan Çınarlı hayati bir galibiyete imza attı. Ahmet AKAY

ÇINARLISPOR: 2 DERİNCESPOR: 1

STAT: Derince (Süper Lig A)

HAKEMLER: Tolga Güldibi***, Mehmet Ali Vardar***, Telat Özçelik***

ÇINARLISPOR: Onur***, Talha***, Emre Can Sever***,Cihat***, Cenk***, Hüseyin***, Emirhan***, Çağatay** (Enes Uysal**), Emre Essiz***, Enes Demir***, Gökhan** (Gürkan**)

DERİNCESPOR: Berkay**, Furkan**, Semi**, İsa** (Emre*), Tolga**, Kerem**, Erhan**, Uğur*,Onur**, Gökhan** (Oğuz Hakan*), Berk** (Hakan*)

GOLLER: Dk.21 Emre Essiz, Dk.22, Cenk (Çınarlı), Dk.57 Cihat (Kendi Kalesine (Derince)

KIRMIZI KART: Dk.86  Tolga (Derince)

Bugün 12:16 TSİ - Spor

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