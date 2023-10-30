TİKA İNŞA ETMİŞTİ: İSRAİL O HASTANEYİ BOMBALADI!

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 24. gününde sertleşerek devam ediyor. İsrail, elektrik ve yakıt vermediği Gazze Şeridi’nde hastaneleri hedef haline getirdi.
En son olarak Gazze’deki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail tarafından bombalandı. Hastanenin hastanenin üçüncü ve son katını bombalanmasıyla büyük hasar oluştuğu belirtildi.
DÜN DE ÇEVRESİ BOMBALANDI
Aynı hastanenin çevresi dün İsrail'in hedefi olmuştu. Hastane müdürü Dr. Subhi Sekkik, sağlık kompleksinin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye’den yardım istemişti.
Gazze’deki hastanelerin doluluk oranının yüzde 150’yi geçtiği belirtiliyor.
Kapasitesi 700 kişilik Şifa Hastanesi’nde hasta sayısının 5 bine ulaştığı biliniyor.
HASTANEYİ TÜRKİYE KURDU
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen hastane 2017 yılında tamamlanmıştı.
Hastanenin yönetimi, koronavirüs salgını sırasında Filistinli yetkililere devredilmişti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.