ESOGÜ GEOK ve Porsuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü' nün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı’nda düzenlediği yarışmaya 34 takım ve 300 sporcu katıldı. Kocaeli Okçuluk Kulübü adına yarışmaya katılan Tülay Temel, Nesrin Takcı Yassı, Mehtap Çelik' ten oluşan Geleneksel Okçuluk Kadın Takımı 3’üncü oldu.
Bugün 12:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Okçuluk takımımız üçüncü oldu
ESOGÜ GEOK ve Porsuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü' nün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı’nda düzenlediği yarışmaya 34 takım ve 300 sporcu katıldı.
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Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz