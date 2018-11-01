Okçuluk takımımız üçüncü oldu

ESOGÜ GEOK ve Porsuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü' nün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı’nda düzenlediği yarışmaya 34 takım ve 300 sporcu katıldı. Kocaeli Okçuluk Kulübü adına yarışmaya katılan Tülay Temel, Nesrin Takcı Yassı, Mehtap Çelik' ten oluşan Geleneksel Okçuluk Kadın Takımı 3’üncü oldu.