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Off-Road’çular atağa kalktı!

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kongre sonrasında yeniden Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanlığına seçilen Sabit Barış ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kartepe Off-Road atağa geçti

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Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle ülke çapında adından söz ettirmeye başlayan Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, olağan kongresi sonrasında Sabit Barış’ı yeniden başkanlığa seçti. Dernek Başkanı Barış, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Baysal, Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’i makamında ziyaret etti. 

HEDEF YÜKSELTTİLER

Ziyarette konuşan Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Sabit Barış “Kartepe bölgesi olarak, doğasıyla tabiatıyla eşsiz güzelliklere sahip ve doğa sporlarına elverişli bir bölgede yaşıyoruz. Kulübümüz gerek Kartepe’de, gerek il dışı Off-Road organizasyonlarına katılıp, başarılar elde etmiş, kupa sahibi olmuş aktif bir kulüptür. Yaptığımız kongre sonrasında şahsıma teveccühte bulunularak yeniden görev verilmiştir. Yeni yönetim kurulu kadrosu ile çıtamızı, hedefimizi yükseltip, bölgemizi daha iyi tanıtmak, Off-Road’u ve doğa sporlarını insanlara sevdirmek amacındayız. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak doğaya ve insanlığa değerler katmak için kulübümüzde yeni birimler oluşturduk. İzleyeceğimiz bu yolda kulübümüz daha da büyüyecek, birçok spor dallarında üyelerimiz olacak, sayısız etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağız” şeklinde konuştu.

MACERA KENTİ KARTEPE

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise “Halen ilçemizde macera sporlarından kar kayağı, su kayağı, Off–Road, Jeep Safari, Trekking, Enduro, ATV Safari, Motocros, Oryantiring, Olta Balıkçılığı, Yamaç Paraşütü, Dağ Bisikleti, Tırmanma Ralli Yarışları, Kampçılık (Dağcılık), Kros (Atletizm), Paintball, Fotoğraf Safari, İzcilik, Zipline ilçemizde yapılmaktadır. Turizm kenti olan Kartepemizde, macera sporlarının da yapılması ilçemize ayrı bir değer katmaktadır. Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Derneği çalışmaları ile hepimizi gururlandırmaktadır. Elde ettiği başarılar ve ilçemizi temsili noktasında bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:26 TSİ - Spor

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