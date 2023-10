DEPLASMAN BİR HAKTIR, ASLOLAN TARAFTARDIR!

Yıldızlı'nın yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Türkiye'de işçiden emekliye, ev hanımından öğrenciye her kesimi mağdur etmeyi kendine görev edinmiş olan AKP iktidarı ne yazık ki sporun asli unsurları olan taraftarları da çaresiz bırakmayı başarmış durumdadır. Ülkedeki spor müsabakalarında keyfe keder belirlenen bilet fiyatlarına seyirci kalan iktidar yetkilileri şimdi de uydurma bahaneler ile binlerce taraftarın deplasman haklarını ellerinden almaktadırlar.

"İktidar ortağı vekillerin bu sorunun çözümü konusunda harekete geçmeleri gerekiyor"

PASSOLİG sistemini devreye sokarken bir daha toplu cezalar olmayacak, bireysel olarak her eylem tespit edilecek diye açıklamalarda bulunan yetkililer, şimdi çözümü yeniden tribün kapatmakta, taraftara deplasman yasağı getirmekte arıyorlar. Taraftarları PASSOLİG marifetiyle fişlediğiniz yetmedi mi? Şimdi de gönül verdikleri takımlarını desteklemelerini mi engellemek istiyorsunuz? Şehrimizin markası, Kocaeli'nin en büyük değeri Kocaelisporumuzun 04.11.2023 tarihinde Göztepe ile İzmir'de oynayacağı müsabakaya deplasman taraftarının alınmayacağının İzmir İl Güvenlik Kurulu tarafından açıklanması tüm Kocaelispor taraftarlarını üzmüş ve kızdırmıştır. Henüz iki hafta önce İstanbul'da bir derbi maçına deplasman taraftarının alındığı bir dönemde ilgili kurumlar Kocaelispor taraftarının can güvenliğini sağlayamayacaklarını mı düşünüyorlar? Tüm taraftarlar her kulüp birbirinin sahasına gidip gelsin diye açıklamalar yaparken bu yasaklar nerden çıkıyor? Kentimizde spordan gelen, Kocaelisporumuzun formasını terleten iktidar ortağı vekillerin bu sorunun çözümü konusunda harekete geçmeleri gerekiyor.

"Deplasman bir haktır, engellenemez!"

Kocaelispor'u şampiyonluk yolunda herhangi bir deplasmanda taraftarsız bırakmanın bedeli mutlaka çok ağır olacaktır. Futbol taraftarla güzeldir ve taraftarlar kulüplerin gerçek sahipleridir. Tüm yetkililerin bu bilinçle hareket etmelerini bekliyor, Göztepe - Kocaelispor müsabakasında Kocaelisporlu taraftarların da yer almasını gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Deplasman bir haktır, engellenemez!"