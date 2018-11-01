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Bugün 12:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:30 TSİ )

Kartepe Belediye nâmağlup lider

Türkiye Erkekler Voleybol 2’nci Lig 2’nci Grup’ta yer alan Kartepe Belediyespor, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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Mavi-Yeşilliler, Çorluspor’u 3-1’le geçmesi sonrasında bu hafta sonu kendi evinde misafir ettiği kendisi gibi yenilgisiz olan Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımını 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Kartepe Belediyespor 5’te 5 yaparak ligde mağlubiyeti olmayan tek takım olarak liderliğini sürdürdü.

KARTEPE SERİYE DEVAM EDİYOR

Erkeklerde lige fırtına gibi başlayan Kartepe Belediyespor, Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda kendisi gibi yenilgisiz Ziraat Bankası ile karşılaştı. İlk seti 25-15, ikinci seti 25-19 alan Mavi-Yeşilli ekip üçüncü sette bir hayli zorlanmasına karşın 25-23 üstünlük sağlayarak salondan 3-0 galip ayrılmayı başardı. 5'te 5 yapan Gürhan Öztürk yönetimindeki Kartepe Belediyespor grubun tek yenilgisiz takımı olarak liderliğini sürdürdü.

BAŞKAN HÜSEYİN ÜZÜLMEZ’E TEŞEKKÜR

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Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Gürhan Öztürk “Erkek voleybol ikinci liginde yolumuza devam ediyoruz. İlk defa yer aldığımız ligde Kartepemize yakışır bir şekilde mücadele ediyoruz. Hedefimiz üst lige çıkmaktır. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmalarımızda Kartepelileri tribünde görmek istiyoruz” dedi.

HERŞEY KARTEPE İÇİN

Kartepe Belediyespor voleybol takımı karşılaşmalarının sıkı takipçisi olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Lider takımımıza inancım sonsuz, onlara başarılar diliyorum. Gençlerimize verdiğimiz desteğin karşılık görmesi bizleri sevindirmektedir. Kartepemizde spora çok önemli yatırımlar yaptık. Sporun her branşında yetenekli gençlerimiz vardır. Önemli olan bu yeteneklerin doğru ve verimli kullanılmasıdır. Bizlerde bu imkânı sağlıyoruz. Spor yapan her genç bizler için çok değerlidir. Gençlerimizin başarılarını ve motivasyonlarını arttırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Bugün 12:28 TSİ - Spor

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