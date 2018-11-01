Haliliye karşısında tutunamadılar: 83-70

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde sezonun ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediyespor ile karşılaştı. Rakibine 83-70 mağlup olan takım, sezona yenilgiyle başladı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’ndaki Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Haliliye Belediyespor maçını Ahmet Basri Yıldız yönetti. Atilla Keskin antrenörlüğündeki Haliliye ekibi, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 49- 32 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma ağırlıklı mücadele eden Haliliye, parkeden 83- 70’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada, 19’luk sayı ile Haliliye Belediyespor’dan Kağan Kavraal ve Yiğit Emre Mirza maçın en skorer ismi oldu. Haliliye Belediyespor’dan Mert Yavi de 2 hücum ve 13 savunma ribaund ile en çok ribaund alan oyuncu oldu.