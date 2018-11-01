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Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!

Çayırova’da ikamet eden ve aile ziyareti için baba ocağı Samsun’a giden Yaşar Erenler, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu Emre Erenler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında baba Erenler, silahını çekerek oğluna kurşun yağdırdı.

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Samsun'un Havza ilçesinde, aralarından uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen baba, oğlunu tabancayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Emre Erenler (25) ile babası Yaşar Erenler (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aşağı Yavucak Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Erenler, kendisine bıçak çeken oğluna tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Göğsünden ve karnından vurulan Emre Erenler, olay yerinde hayatını kaybetti. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşar Erenler'i olayda kullanılan ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Yaşar Erenler'in Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşadığı ve baba ocağını ziyaret etmek için Havza'ya geldiği öğrenildi. Ekipler, işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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