Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!

Samsun'un Havza ilçesinde, aralarından uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen baba, oğlunu tabancayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Emre Erenler (25) ile babası Yaşar Erenler (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aşağı Yavucak Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Erenler, kendisine bıçak çeken oğluna tabancayla ateş etti.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Göğsünden ve karnından vurulan Emre Erenler, olay yerinde hayatını kaybetti. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşar Erenler'i olayda kullanılan ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Yaşar Erenler'in Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşadığı ve baba ocağını ziyaret etmek için Havza'ya geldiği öğrenildi. Ekipler, işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz