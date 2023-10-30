30 Eki 2023 - 20:25- Ekonomi G: 30 Eki 2023 - 21:29

SGK tek tek açıkladı: Bazı meslekler için erken emeklilik piyangosu! 

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşını bekleyenler için ayrıcalık sunuyor. Türkiye’de bu mesleklerde çalışanlar normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı almaya hak kazanabilecek.
SGK tek tek açıkladı: Bazı meslekler için erken emeklilik piyangosu!  mask

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik hakkı normal emeklilik yaşını bekleyenler için avantaj sağlıyor.

Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile 45'i geçen meslek gruplarındaki çalışanlara çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorluklar nedeniyle normal emeklilik yaşından önce  emekli maaşı alma fırsatı veriyor.

İŞTE ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK O MESLEKLERDEN BAZILARI:

  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  2. Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar
  3. Madencilik ve Yeraltı İşleri
  4. Emniyet Çalışanları
  5. Hastabakıcı Hemşireler
  6. Askerler
  7. Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atöyeler
  8. Eczacı
  9. Toplum Sağlığı Teknisyeni Radyoaktif İşler
  10. Diş Tabibi
  11. Kurşun ve Arsenik İşleri
  12. İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri
  13. Çimento Fabrikaları
  14. Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
  15. Tabip
  16. Döküm Fabrikaları
  17. İhtiyat Pilotları
  18. Cıva Üretimi İşleri
  19. Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler
  20. Cam Fabrika ve Atölyeleri
  21. Alüminyum Fabrikaları
  22. Basın ve Gazetecilik İşleri
  23. Hemşire

Kaynak: HALK TV

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30 Eki 2023 - 20:25 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Eroldemırbek. - Emekli olup açınızdan geberirsiniz.sakin emekli olmayın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Ekim 22:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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