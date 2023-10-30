SGK tek tek açıkladı: Bazı meslekler için erken emeklilik piyangosu! 

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken emeklilik hakkı normal emeklilik yaşını bekleyenler için avantaj sağlıyor.
Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile 45'i geçen meslek gruplarındaki çalışanlara çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorluklar nedeniyle normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı alma fırsatı veriyor.
İŞTE ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK O MESLEKLERDEN BAZILARI:
- Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar
- Madencilik ve Yeraltı İşleri
- Emniyet Çalışanları
- Hastabakıcı Hemşireler
- Askerler
- Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atöyeler
- Eczacı
- Toplum Sağlığı Teknisyeni Radyoaktif İşler
- Diş Tabibi
- Kurşun ve Arsenik İşleri
- İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri
- Çimento Fabrikaları
- Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
- Tabip
- Döküm Fabrikaları
- İhtiyat Pilotları
- Cıva Üretimi İşleri
- Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler
- Cam Fabrika ve Atölyeleri
- Alüminyum Fabrikaları
- Basın ve Gazetecilik İşleri
- Hemşire
Kaynak: HALK TV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemırbek. - Emekli olup açınızdan geberirsiniz.sakin emekli olmayın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.