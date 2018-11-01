İzmit’te İpek Şenoğlu heyecanı yaşandı

İTK Yahya kaptan tenis Kortları ve Yahya Kaptan Life Express tesislerini gezen Şenoğlu, tenis kortlarına hayran kaldı. Şenoğlu, kondisyon merkezini de ziyaret ederek, tenis sporunda kondisyonun çok önemli olduğu gerçeğini yineledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türedi ise “Sonsuz teşekkürler. Tüm Türkiye’de olduğu gibi kortlarımızdaki coşkulu kutlamada bizleri yalnız bırakmamıştır. Teniste gerçek başarının nasıl elde edildiğini bir kez daha kendisinden dinlemiş olmak bizler için büyük onur oldu. Enerjimize enerji kattı. Sağol varol İpek!..” dedi.