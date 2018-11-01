İTK Yahya kaptan tenis Kortları ve Yahya Kaptan Life Express tesislerini gezen Şenoğlu, tenis kortlarına hayran kaldı. Şenoğlu, kondisyon merkezini de ziyaret ederek, tenis sporunda kondisyonun çok önemli olduğu gerçeğini yineledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türedi ise “Sonsuz teşekkürler. Tüm Türkiye’de olduğu gibi kortlarımızdaki coşkulu kutlamada bizleri yalnız bırakmamıştır. Teniste gerçek başarının nasıl elde edildiğini bir kez daha kendisinden dinlemiş olmak bizler için büyük onur oldu. Enerjimize enerji kattı. Sağol varol İpek!..” dedi.
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İzmit’te İpek Şenoğlu heyecanı yaşandı
Türk Tenis Tarihinin en iyi kadın sporcusu olarak anılan İpek Şenoğlu, İzmit Tenis Kulübü’nün Yahyakaptan tesislerini ziyaret etti. Yakın arkadaşı, gazetemiz yazarı Havva Bilgin Türedi’nin konuğu olarak kentimize gelen milli sporcumuz, heyecan yaşattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz