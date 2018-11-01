Körfez Ticaret Odası’nda meclis ve komiteler müşterek toplantısı bir arada

Körfez Ticaret odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı ve komiteler müşterek toplantısı çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yapılan toplantıların ardından komiteler verilen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Körfez Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu, disiplin kurulu, ihracat komisyonu üyeleri ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Veda Doğusel’in katılımı ile akşam saatlerinde yapılan meclis toplantısının resmi oturumu bittikten sonra komiteler müşterek toplantısına geçildi.

KOMİTELER SEKTÖR SORUNLARI VE KOMİTE ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Pek çok komite üyesinin söz almasıyla gerçekleştirilen toplantıda 3. Komite adına Söz Alan İsmail Hakkı Karaloğlu sektör sorunlarını, 13. Komite Adına Söz Alan Komite Başkanı Ozan Yıldırım özel eğitim alan çocuklar için gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili, 15. Komite Adına Söz Alan komite başkanı sayın Ayşe Hacet Aşar imar barışı ile ilgili, 5. komite adına söz alan sayın Ahmet Kaya yerli üretim gıda etiketi ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

KTO’DA YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, DİSİPLİN KURULU VE İHRACATÇILAR KOMİSYONU ÇOK AKİF

Komiteler müşterek toplantısı kısmında komite sunumlarından sonra söz alan Yüksek İstişare Kurulu üyesi Recep Durul Körfez Ticaret Odası ekibine böyle bir kurulun kurulmasından duydukları memnuniyeti aktarırken kurul olarak nasıl çalışmalar yapacakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Disiplin Kurulu adına söz alan Hakan Gürses ise disiplin kurulu olarak temennimizTüm üyelerimizin meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uyması ve Disiplin kurulumuzda oda üyelerimizden hiçbirine menfi bir karar alınmamasıdır" dedi. Son olarak söz alan ihracatçılar komisyonu üyesi Bilal Tomba ‘’Körfez Ticaret Odası olarak amacımız ihracat yapmak isteyen üyelerimizin yanında olmak ve bu süreçte verilebilecek her türlü desteği vermek olacaktır’’ Dedi.

EMEKLİLİĞE AYRILAN GENEL SEKRETER KENAN MİNTAŞ’A PLAKET

Körfez Ticaret Odası’nın kuruluşundan bu yana odada görev alan Kenan Mintaş’ın emekliye ayrılması sebebi ile plaket takdimi yapıldı. emekliliği ile ilgili konuşan Kenan Mintaş ‘’Körfez Ticaret Odası yeni yönetim ve meclisi ile çok daha iyi yerlere gelecektir’’ dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ise ‘’Odamızın kuruluşundan bu yana bizlerle olan, odamıza gelen üyelerin ve iş adamlarının görmeye alıştığı, güler yüzü ve iş ahlakıyla odanın simgelerinden biri haline gelen Genel Sekreterimiz değerli büyüğümüz Sayın Kenan Mintaş’ın bugün aramızda resmi olarak son günü. Resmi olarak diyoruz çünkü tabiki kendisi her zaman odamızın bir parçası olmaya devam edecektir’’ dedi.

ESKİ YÖNETİCİLER UNUTULMUYOR

Körfez Ticaret Odası’nda her ay düzenli olarak gerçekleştirilen eski yöneticilere plaket takdimi bu ay da aksatılmasan yapıldı. Toplantıda 2000-2005 yılları arasında mecliste görev alan Şeref Yalçınkaya,2000-2005 yılları arasında yönetimde görev alan Latif Döner,2000-2005 yılları arasında yönetimde görev alan Hasan Yıldız’a plaket takdimleri yapıldı.