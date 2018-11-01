Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Gölcük Stadı çevresinde metruk bir binada, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan A.K. (24) ile S.G. (26) isimli şüphelilerin üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak suçlaması ile gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN