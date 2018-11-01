Gölcük Stadı çevresinde metruk bir binada, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan A.K. (24) ile S.G. (26) isimli şüphelilerin üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak suçlaması ile gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 12:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:53 TSİ )
Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Gölcük Stadı çevresinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek üst aramsı yapılan iki kişinin üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Bugün 12:52 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz