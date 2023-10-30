Prens Bin Salman: "Filistin dışında İsrail ile ilişkimiz iyi"

Amerikan Fox News kanalına konuşan Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman, “Her gün daha da yakınlaşıyoruz. İlk kez ciddi bir şeyler olacak gibi. İsrail’le muhtemel bir anlaşma soğuk savaşın bitmesinden bu yana yapılacak en büyük tarih anlaşma olacak‘‘ dedi.
Salman, bu yöndeki görüşmelerin kesildiği iddialarını da "gerçek değil" diyerek yalanlarken, muhtemel bir uzlaşmanı İsrail’in Filistinlilere karşı tutunacağı tavırla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
Kendisine yöneltilen hangi şartı öne sürüyorsunuz şeklindeki soruyu cevaplayan Salman “Bir uzlaşma önemli ölçüde İsrail’in Filistin’e karşı tavırlarına bağlı. Bizim için Filistin sorunu çok mühim. Bu sorunu çözmek zorundayız‘‘ dedi.
Filistin sorununu İsrail’le olan ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir kriter olduğunu söyleyen Salman "Eğer Filistinlilerin beklentilerini tatmin eden ve bölgeyi sakinleştirecek bir uzlaşma sağlarsak o bölgede olan herkesle işbirliği yaparız. Filistinlilerin yaşamı kolaylaştırılmalı" dedi. Suudi Arabistan özgür bir Filistin devleti kurulması görüşünü savunuyor. Salman öte yandan İran’ın atom bombası sahibi olması halinde kendilerinin de atom bombasına sahip olması gerektiğini dile getirdi .
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemırbek. - Tam bizlik bir adam dolar zengini keşke bizim kartepede arazi kapatsa.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.