Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu HATAY'DAKİ İKİNCİ PROJELERİ İÇİN KOLLARI SIVADI!

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, geçtiğimiz aylarda Hatay’da depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için 4,5 milyon TL'lik fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi hayata geçirmişti. Platform şimdi de Hatay’da okul yaptırmak için kolları sıvadı. Hatay’da 20 derslikli yapılması planlanan okul için bugün bir yardım gecesi düzenledi
YOĞUN KATILIM
Sunuculuğunu Işıl Açıkkar, Uğur Arslan ve Doç. Dr. Saniye Benci'nin yaptığı ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Kaan Dilmen ve Bahadır Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, KOTO Başkanı Necmi Bulut, siyasi partilerin ilçe başkanları, geçmiş dönem CHP Kocaeli milletvekili Hikmet Erenkaya, AKP Kocaeli eski il başkanı Şemsettin Ceyhan, STK ve dernek temsilcileri iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
BAĞIŞ YAPANLAR
KOTO Başkanı Necmi Bulut; 150 bin TL
CHP Kocaeli milletvekili Nail Çiler: 50 bin TL
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: toplam 300 bin TL
Hayat Holding; 2.5 milyon TL
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü; 50 bin TL ve çalışma arkadaşları adına 50 bin TL
Başiskele Kent Konseyi; 70 bin TL
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; eşi ve kendi adına 50 bin TL, belediye çalışanları adına 50 bin TL
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; 50 bin TL ve belediye çalışanları adına 50 bin TL
Çelik Halat: 100 bin TL
Ulaş Yıldız; 150 bin TL
Reysaş Lojistik ; 250 bin TL
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı; 41 bin TL
Met Lojistik; 100 bin TL
AKP İl Başkanı Şahin Talus; 72 bin TL
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz; 100 bin TL
MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş; 50 bin TL
Gebze Ticaret Odası: 100 bin TL
MÜSİAD İl Başkanı İsmail Uslu; 50 bin TL
Sadettin Hülagü ve eşi Ümran Hülagü adına; 50 bin TL
AKP eski Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi İlyas Şeker: 20 bin TL
Kandıra Gıda İhtisas OSB Başkanı Mehmet Başol; 100 bin TL
Kocaeli Fırıncılar Odası; 25 bin TL
AKP eski il başkanı Şemsettin Ceyhan; 25 bin TL
Mamikler İnşaat; 200 bin TL
Avukat Sertif Gökçe ve eşi Sibel Gökçe; 25 bin TL
Lastik İş Sendikası; 50 bin TL
TADU İnşaat; 30 bin TL
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun: 10 bin TL
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları; 20 bin TL
Yücel Grup; 250 bin TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.