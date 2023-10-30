Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu HATAY'DAKİ İKİNCİ PROJELERİ İÇİN KOLLARI SIVADI!

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, geçtiğimiz aylarda Hatay’da depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için 4,5 milyon TL'lik fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi hayata geçirmişti. Platform şimdi de Hatay’da okul yaptırmak için kolları sıvadı. Hatay’da 20 derslikli yapılması planlanan okul için bugün bir yardım gecesi düzenledi

YOĞUN KATILIM

Sunuculuğunu Işıl Açıkkar, Uğur Arslan ve Doç. Dr. Saniye Benci'nin yaptığı ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Kaan Dilmen ve Bahadır Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, KOTO Başkanı Necmi Bulut, siyasi partilerin ilçe başkanları, geçmiş dönem CHP Kocaeli milletvekili Hikmet Erenkaya, AKP Kocaeli eski il başkanı Şemsettin Ceyhan, STK ve dernek temsilcileri iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

BAĞIŞ YAPANLAR

KOTO Başkanı Necmi Bulut; 150 bin TL

CHP Kocaeli milletvekili Nail Çiler: 50 bin TL

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: toplam 300 bin TL

Hayat Holding; 2.5 milyon TL

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü; 50 bin TL ve çalışma arkadaşları adına 50 bin TL

Başiskele Kent Konseyi; 70 bin TL

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; eşi ve kendi adına 50 bin TL, belediye çalışanları adına 50 bin TL

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; 50 bin TL ve belediye çalışanları adına 50 bin TL

Çelik Halat: 100 bin TL

Ulaş Yıldız; 150 bin TL

Reysaş Lojistik ; 250 bin TL

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı; 41 bin TL

Met Lojistik; 100 bin TL

AKP İl Başkanı Şahin Talus; 72 bin TL

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz; 100 bin TL

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş; 50 bin TL

Gebze Ticaret Odası: 100 bin TL

MÜSİAD İl Başkanı İsmail Uslu; 50 bin TL

Sadettin Hülagü ve eşi Ümran Hülagü adına; 50 bin TL

AKP eski Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi İlyas Şeker: 20 bin TL

Kandıra Gıda İhtisas OSB Başkanı Mehmet Başol; 100 bin TL

Kocaeli Fırıncılar Odası; 25 bin TL

AKP eski il başkanı Şemsettin Ceyhan; 25 bin TL

Mamikler İnşaat; 200 bin TL

Avukat Sertif Gökçe ve eşi Sibel Gökçe; 25 bin TL

Lastik İş Sendikası; 50 bin TL

TADU İnşaat; 30 bin TL

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun: 10 bin TL

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları; 20 bin TL

Yücel Grup; 250 bin TL