Cumhuriyet’in şampiyonlar geçidi!

Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Milli Eğitim Spor Şube Müdürü Hamza Kondakçı ve okul müdürleri, ödül alan 214 sporcunun heyecanına ortak oldu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet aşkıyla turnuvada mücadele veren öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Kaymakam Güler ardından Beden Eğitimi Spor Öğretmenlerine başarı belgelerini, devamında ise başarı sağlamış okullara kupa ve madalyalarını takdim etti.

ŞAHİN NEREDEYSE UYKU UYUMADI!

Gebze Cumhuriyet Kupası’nın kusursuz ve başarılı geçmesinde İlçe Spor Koordinatörü Selçuk Şahin’in büyük payı vardı. 1 aylık yoğun ve yorucu periyotta neredeyse uykusuz kalan Şahin, tertip kurullarında yer alan 25 Beden Eğitimi Öğretmeni ile birlikte gönüllü hakemlik görevini kusursuz yerine getirdi.

GEBZE CUMHURİYET KUPASI SPOR ŞENLİKLERİ DERECEYE GİREN TAKIMLAR VE BRANŞLAR:

GENÇ KIZLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI:

YÜCEL BORU FEN LİSESİ ANİBAL ANADOLU LİSESİ KANUNİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ EN CENTİLMEN TAKIM ÖDÜLÜ: FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GENÇ ERKEKLER

3X3 BASKETBOL ŞAMPİYONASI:

GEBZE ANADOLU LİSESİ SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YÜCEL BORU FEN LİSESİ

YILDIZ KIZLAR FUTSAL ŞAMPİYONASI:

MUSTAFAPAŞA ORTAOKULU MİMAR SİNAN ORTAOKULU İLYASBEY ORTAOKULU KOÇ ORTAOKULU

YILDIZ ERKEKLER FUTSAL ŞAMPİYONASI: