Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:34 TSİ )

Cumhuriyet’in şampiyonlar geçidi!

Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği bir Gebze Cumhuriyet Kupası’nı daha geride bıraktı. 5 Ekim Cuma günü Yıldız Kızlar Futsal müsabakaları ile başlayan turnuva dolu dolu geçerken, 5 farklı branşta 1 ay süren organizasyonda Bin 434 sporcu Cumhuriyet sevincini sporla pekiştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Milli Eğitim Spor Şube Müdürü Hamza Kondakçı ve okul müdürleri, ödül alan 214 sporcunun heyecanına ortak oldu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet aşkıyla turnuvada mücadele veren öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Kaymakam Güler ardından Beden Eğitimi Spor Öğretmenlerine başarı belgelerini, devamında ise başarı sağlamış okullara kupa ve madalyalarını takdim etti.

ŞAHİN NEREDEYSE UYKU UYUMADI!

Gebze Cumhuriyet Kupası’nın kusursuz ve başarılı geçmesinde İlçe Spor Koordinatörü Selçuk Şahin’in büyük payı vardı. 1 aylık yoğun ve yorucu periyotta neredeyse uykusuz kalan Şahin, tertip kurullarında yer alan 25 Beden Eğitimi Öğretmeni ile birlikte gönüllü hakemlik görevini kusursuz yerine getirdi.

GEBZE CUMHURİYET KUPASI SPOR ŞENLİKLERİ DERECEYE GİREN TAKIMLAR VE BRANŞLAR:

GENÇ KIZLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI:

  1. YÜCEL BORU FEN LİSESİ
  2. ANİBAL ANADOLU LİSESİ
  3. KANUNİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
  4. SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ EN CENTİLMEN TAKIM ÖDÜLÜ: FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GENÇ ERKEKLER

3X3 BASKETBOL ŞAMPİYONASI:

  1. GEBZE ANADOLU LİSESİ
  2. SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ
  3. GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
  4. YÜCEL BORU FEN LİSESİ

YILDIZ KIZLAR FUTSAL ŞAMPİYONASI:

  1. MUSTAFAPAŞA ORTAOKULU
  2. MİMAR SİNAN ORTAOKULU
  3. İLYASBEY ORTAOKULU
  4. KOÇ ORTAOKULU

YILDIZ ERKEKLER FUTSAL ŞAMPİYONASI:

  1. YUNUS EMRE ORTAOKULU
  2. 50. YIL CRHSLER ORTAOKULU
  3. İNÖNÜ ORTAOKULU
  4. İLYASBEY ORTAOKULU

Bugün 13:31 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Karamürsel’in freni patladı: 0-3 mask
Karamürsel’in freni patladı: 0-3
Derince derbisi Çınarlı’nın: 2-1 mask
Derince derbisi Çınarlı’nın: 2-1
Off-Road’çular atağa kalktı! mask
Off-Road’çular atağa kalktı!
Derbinin hakemi belli oldu mask
Derbinin hakemi belli oldu
Haliliye karşısında tutunamadılar: 83-70 mask
Haliliye karşısında tutunamadılar: 83-70
Okçuluk takımımız üçüncü oldu mask
Okçuluk takımımız üçüncü oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..

GALERİ

TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde TIR devrildi: 1 yaralı mask
TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde TIR devrildi: 1 yaralı
Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirdi mask
Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirdi
Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı! mask
Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı!
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor mask
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL