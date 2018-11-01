Çayırova GB.: 4-Mutlukent: 1
Arapçeşme: 1-Darıca Martı: 2
Tepeköy Defne: 5-Göl.Çiftlik: 1
Trakya: 5 - 41Karadeniz S.F.: 1
K. İdman Yurdu: 4-G.Şirinköy: 0
Kirazlıyalı: 0-Derince Birlik: 1
Çerkeşlispor: 0-Çayırova: 8
U-17 ligi Çarşamba akşamı sonuçları:
Çayırova GB.: 4-Mutlukent: 1
Arapçeşme: 1-Darıca Martı: 2
Tepeköy Defne: 5-Göl.Çiftlik: 1
Trakya: 5 - 41Karadeniz S.F.: 1
K. İdman Yurdu: 4-G.Şirinköy: 0
Kirazlıyalı: 0-Derince Birlik: 1
Çerkeşlispor: 0-Çayırova: 8
Bugün 13:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz