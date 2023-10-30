Söğüt, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının devam etmesi sonucunda sosyal medya hesabından "Tüm Nazende işletmelerimizde “Coca Cola” ürünlerinin alış ve satışını durdurduk." açıklamasında bulundu.
30 Eki 2023 - 21:59- Gündem Güncelleme: 30 Eki 2023 - 22:28
O belediye, “Coca Cola” ürünlerinin alış ve satışını durdurdu!
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından "Coca Cola" ürünlerinin yasaklandığını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Mustafa Özdemir - Yağmur yağacakmı ; otlarim var ıslanmasınnnn
Vatandaş - Ülkeden Amerikan askerlerini gönderin
Ersun T - Bravo çok büyük iş başardınız.bence artık L cola satın.
Halisovalı - En fazla 2ay sürer. Hem Isparta'da ki fabrikayı reisimiz açmadı mı?
Oktay - helal olsun
Eroldemırbek. - Bundan sonra nazendeye gitmiyoruz.cococola şu olmayan cafeye gitmem.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.