30 Eki 2023 - 21:59- Gündem G: 30 Eki 2023 - 22:28

O belediye, “Coca Cola” ürünlerinin alış ve satışını durdurdu!

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından "Coca Cola" ürünlerinin yasaklandığını duyurdu.

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30 Eki 2023 - 21:59 - Gündem

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Yorumlar

(6)
06

Mustafa Özdemir - Yağmur yağacakmı ; otlarim var ıslanmasınnnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ekim 01:10
04

Ersun T - Bravo çok büyük iş başardınız.bence artık L cola satın.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Ekim 22:49
03

Halisovalı - En fazla 2ay sürer. Hem Isparta'da ki fabrikayı reisimiz açmadı mı?

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 30 Ekim 22:45
01

Eroldemırbek. - Bundan sonra nazendeye gitmiyoruz.cococola şu olmayan cafeye gitmem.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 30 Ekim 22:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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