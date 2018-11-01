5 maçlık galibiyet suskunluğuna Tire’de son vermek isteyen 3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, zorlu maçın taktik açısından son provasını yaptı. Futbolcuların galibiyet hırsı içinde oldukları gözlenirken, teknik direktör Özgür Demirtaş, “Sahaya galibiyet düşüncesiyle çıkacağız” dedi. Pazar günü karşılaşacağı Tire 1922 maçıyla yatıp kalkan Gebzespor’da, 3 puan sesleri yükseliyor.
Bugün 13:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Gebze kendine gel!
5 maçlık galibiyet suskunluğuna Tire’de son vermek isteyen 3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, zorlu maçın taktik açısından son provasını yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:34 TSİ - Spor
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz