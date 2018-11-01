Kocaelispor’un unutulmaz beklerinden kaptan Murat Vatansever, Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir sosyal medya paylaşımı ile kutladı. Eşi Semiha hanım ile birlikte bayramı kutlayan Murat Vatansever, “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek, tüm Kocaelispor camiası, spor camiası ve ülkenin Cumhuriyeti Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
Bugün 13:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Cumhuriyet’çi ‘Vatansever’ler!
Kocaelispor’un unutulmaz beklerinden kaptan Murat Vatansever, Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir sosyal medya paylaşımı ile kutladı.
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Bugün 13:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz