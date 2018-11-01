Cumhuriyet’çi ‘Vatansever’ler!

Kocaelispor’un unutulmaz beklerinden kaptan Murat Vatansever, Cumhuriyet Bayramı’nı ilginç bir sosyal medya paylaşımı ile kutladı. Eşi Semiha hanım ile birlikte bayramı kutlayan Murat Vatansever, “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek, tüm Kocaelispor camiası, spor camiası ve ülkenin Cumhuriyeti Bayramı’nı coşkuyla kutladı.