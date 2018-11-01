Nice yıllara Güner ailesi

Yarımcaspor Başkanı ve eski profesyonel futbolcularımızdan Selçuk Güner, geçtiğimiz günlerde 26. Evlilik yıl dönümünü Kadıköy Fazıl Restaurant’ta kutladı. Eşi Ayşe Balıkçı Güner ile mutluluğunun 27.yılan adım atan Başkan Güner “Allah herkese böyle mutlu bir evlilik nasip etsin. Aşkımla 26. Evlilik yıl dönümümüz” dedi.