Yarımcaspor Başkanı ve eski profesyonel futbolcularımızdan Selçuk Güner, geçtiğimiz günlerde 26. Evlilik yıl dönümünü Kadıköy Fazıl Restaurant’ta kutladı. Eşi Ayşe Balıkçı Güner ile mutluluğunun 27.yılan adım atan Başkan Güner “Allah herkese böyle mutlu bir evlilik nasip etsin. Aşkımla 26. Evlilik yıl dönümümüz” dedi.
Bugün 13:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
Nice yıllara Güner ailesi
Yarımcaspor Başkanı ve eski profesyonel futbolcularımızdan Selçuk Güner, geçtiğimiz günlerde 26. Evlilik yıl dönümünü Kadıköy Fazıl Restaurant’ta kutladı.
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Bugün 13:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz