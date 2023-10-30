Koyun X hesabından, "Derince İlçe Emniyet Müdürü Sn. Şaheser Şen’i makamında ziyaret ederek şanlı formamızı takdim ettik." dedi.
30 Eki 2023 - 22:09- Spor
Başkan Koyun'dan Derince İlçe Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret
Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şahaser Şen'i makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.