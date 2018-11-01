Her zaman bekleriz!

Özellikle Çayırova protokolü ilk kez tam kadro Çayırovaspor’un maçını izledi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Çayırova Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin’in hep birlikte Çayırovaspor’un maçını takip etmesi ve ardından yeşil-siyahlı ekibin bu sezonki ilk galibiyetini alması, “Çayırova protokolü Çayırovaspor’a ‘uğurlu’ geldi” yorumlarına neden oldu.