Eskişehir’de geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan’ın, üniversitenin yemekhane bölümüne kendini asarak yaşamına son vermesinin ardından birkaç gün sonra da Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sezen Naz R., kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun beşinci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etmişti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör faciasında da Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Eskişehir’de üniversite öğrencileri yaptıkları eylemle yaşanan ölümlere tepki gösterdi.

ÇARŞAF YAKARAK PROTESTO ETTİLER

Sözcü’nin haberine göre, Eskişehir’de üniversite öğrencileri yaptıkları eylemle, üniversite öğrencilerinin hayatını kaybetmesini protesto etti. Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Ulus Anıtı’nda toplanan öğrenciler, “Katiller gençlere hesap verecek”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Parasız bilimsel, demokratik eğitim”, “Ölmeye değil okumaya geldik” şeklinde sloganlar attı. KYK’ya tepki gösteren öğrenciler, “Verdiğiniz yorgan kefen oldu” diyerek “Çarşafımız kefenimiz olmayacak”, “Çarşafları yaktık geliyoruz” sloganları attı, yanlarında getirdikleri yatak çarşaflarını ateşe verdi. Eskişehirli öğrencilerin yapmış olduğu eylem, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

“HESABINI SORACAĞIZ”

Öğrenciler adına açıklama yapan Sevinç Dilek, “Bu öldüren düzeni kabul etmeyeceğiz. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hesabını soracağız. Bu ölümlerin düzenin getirisi olan birer cinayet olduğunun farkındayız ve ülkenin geleceği olan bizleri sindirmeye çalışanlar da bu cinayetlerin failidir. Maalesef ki sorunlarımız sadece bunlarla da kalmıyor. Öğrenciler olarak en temel hakkımız olan barınma hakkına bile ulaşamıyoruz. Pek çoğumuz yetersiz yurt kapasiteleri ve fahiş fiyatlı kiralardan dolayı eğitimimize ara vermek hatta eğitim hayatımızı sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz” diye konuştu.