İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden ve TIR şoförü olarak çalışan Adem Yılmaz (53) kendi kullanmış olduğu 41 B 0537 plakalı TIR ile Kütahya-Eskişehir yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp üst geçit duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Yılmaz’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek İzmit’e götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olan Adem Yılmaz’ın cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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TIR şoförü kazada yaşamını yitirdi
İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden TIR şoförü Adem Yılmaz, Kütahya Eskişehir yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz