Bir öğrenci intiharı daha: Cansız bedeni yurt odasında bulundu

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor.
Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı ifade ediliyor. Olay yerine savcı gelirken öğrencinin ilaç içerek intihar ettiği iddia ediliyor.
Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade ediliyor.
Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtiliyor.
Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı:
HACETTEPE DAYANIŞMA AĞI
Tüm arkadaşlarımızı bugün saat 22.30'da Sıhhiye Yurtlar önünde buluşmaya davet ediyoruz!
Kaynak: SOL HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.