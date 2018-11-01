Cizre maçına forvetsiz çıkabiliriz

Kocaelispor’da Sinan’ın sakatlığı nedeni ile Cizrespor maçında forma giyemeyecek olması teknik adam Galip Gündoğdu’yu çok düşündürüyor. Yeşil Siyahlıların zorlu Cizrespor maçına direk forvet orijinine sahip olmayan bir kadro ile çıkabileceği öngörülüyor

TEK FORVET RIZA KALDI

Takımda direkt forvet olarak oynayabilen tek futbolcu Rıza Altıntaş’ın, Gündoğdu’nun hamle oyuncularından birisi olma ihtimali öne çıkıyor.Cizre maçında kale ve savunmada değişikliğe gidilmeyeceği ve merkez orta sahada Mesut ile Mert’in forma giyeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Asıl cevabı beklenen soru, ofans hattının nasıl şekilleneceği?..

İŞTE ALTERNATİFLER:

1. ALTERNATİF:

Sefa ya da Hamza forvet, Burak Süleyman sol açık, Gökdeniz sağ açık. Sefa ya da Hamza forvet arkası.

2. ALTERNATİF:

Rıza forvet, Burak Süleyman sol açık, Hamza sağ açık, Sefa forvet arkası.

3. ALTERNATİF:

Burak Süleyman forvet, Hamza sağ açık, Gökdeniz sol açık, Sefa forvet arkası.

4. ALTERNATİF:

Direkt forvet yok. Hamza ve Sefa forvete yakın, Gökdeniz sağ açık, Süleyman sol açık. (4-6-0)