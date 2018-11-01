Bugün 13:58 TSİ - Spor

Resmi “Yasak” kararı kulübe iletildi

Kocaelispor taraftarının Cizrespor maçına gidememesi ile ilgili resmi karar kulübe tebliğ edildi. Kararın alınmasına gerekçe olan 2 karar da paylaşıldı.