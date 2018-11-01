Resmi “Yasak” kararı kulübe iletildi

İŞTE GİDEMEMEMİZİN NEDENLERİ:
1–2017-2018 sezonunda Cizrespor – Kocaelispor futbol takımları arasında oynanan müsabakalarda 2 (İki) kulüp yöneticileri ve taraftarlar arasında olaylar yaşandığı…
2-04-11-2018 tarihinde oynanacak olan Cizrespor – Kocaelispor futbol müsabakası öncesinde sosyal medya üzerinden iki takım taraftarları arasında karşılıklı şiddet, ırkçı, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımların yapılmasından dolayı Kocaelispor taraftarına yasak getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz