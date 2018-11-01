Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele veren Belediye Derincespor, Sultangazi Belediye ile oynadığı erteleme müsabakasından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig’de bu yıl zirve mücadelesi veren Belediye Derincespor, erteleme maçında sahasında Sultangazi Belediye ile karşı karşıya geldi. Derince Belediyesi Derince Stadı’nda oynanan müsabakada, ev sahibi ekip, 8. dakikada kalesinde gördüğü gole 40. dakikada Ufuk ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakanın ikinci yarısında da karşılıklı goller vardı. Sultangazi 58. dakikada Haktan ile 2-1 öne geçerken, Belediye Derincespor, 64. dakikada Abdülsamet'in kendi kalesine attığı golle 2-2’lik eşitliği sağladı. Belediye Derincespor 2-2 berabere biten müsabakanın ardından puanını 12’ye yükselterek, haftayı liderin bir puan ardından dördüncü sırada tamamladı.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Belediye Derince liderlik şansını tepti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele veren Belediye Derincespor, Sultangazi Belediye ile oynadığı erteleme müsabakasından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz