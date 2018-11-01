Gölcüklü küçük kızlar galibiyetle başladı: 3-0

Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu yerel voleybol ligi Küçük Kızlar Gruplarının ilk maçında, İzmit Yahyakaptanspor’u 3-0’la geçen Gölcük Belediyespor’un sporcuları, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gölcük 17 Ağustos spor salonunda oynanan Küçük kızlar voleybol karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Gölcük Belediyespor’un küçük kızları 25-9, 25-13, 25-14 setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.