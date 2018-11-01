Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu yerel voleybol ligi Küçük Kızlar Gruplarının ilk maçında, İzmit Yahyakaptanspor’u 3-0’la geçen Gölcük Belediyespor’un sporcuları, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Gölcük 17 Ağustos spor salonunda oynanan Küçük kızlar voleybol karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Gölcük Belediyespor’un küçük kızları 25-9, 25-13, 25-14 setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Gölcüklü küçük kızlar galibiyetle başladı: 3-0
Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu yerel voleybol ligi Küçük Kızlar Gruplarının ilk maçında, İzmit Yahyakaptanspor’u 3-0’la geçen Gölcük Belediyespor’un sporcuları, sezona iyi bir başlangıç yaptı.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz