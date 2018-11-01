Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Balıkesirspor Baltok-Pendikspor maçını Kocaeli Bölgesi A Klasman Hakemi Alper Çetin yönetti. Dün oynanan kupa karşılaşmasını yöneten Çetin, 1.Lig’de bol bol görev alıyor. Alper Çetin, Balıkesirspor Baltok’un Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı lig maçını da yönetmişti. Alper Çetin’in yardımcılıklarını Uşak Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Deniz Turgut ve İzmir Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Sezgin Çınar yaptı. Şanlıurfa Bölgesi B Klasman hakemi Erhan Kutlu ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev aldı.
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Balıkesir Baltok-Pendik maçı Alper Çetin’in
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Balıkesirspor Baltok-Pendikspor maçını Kocaeli Bölgesi A Klasman Hakemi Alper Çetin yönetti.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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