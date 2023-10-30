30 Eki 2023 - 23:07- Spor

İZMİT'Lİ PERİLER'DEN milli maçta tanıdık iki isim!

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve oyuncumuz Ayşe Cora yer alıyor

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İZMİT'Lİ PERİLER'DEN milli maçta tanıdık iki isim! mask
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden 9 Kasım Perşembe günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Slovakya’yı konuk edecek. Maç saat 18.30’da başlayacak.

KENTİMİZİ TEMSİL EDECEKLER

A Milli Kadın Basketbol Takım kadrosuna, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor’dan iki isim dahil oldu. İzmit’in Perilerine bu sene dahil olan Ayşe Cora ile İzmit Belediyespor'un Başantrenörü Hasan Fırat Okul, milli takım bünyesinde kentimizi temsil edecekler. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
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30 Eki 2023 - 23:07 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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