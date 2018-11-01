Haydi bir tur daha!..

2..Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren tek temsilci Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Statü gereği 2.Lig takımı olması sebebiyle kupaya 3.Tur’dan katılan sarı-yeşilli ekip, bu kulvarda oynadığı ilk maçında İnegölspor’u 2-1’lik skorla elemiş ve 4.Tur’a yükselmişti. Temsilcide şimdiki hedef 6. Tur’a adını yazdırmak. Oktay Derelioğlu’nun öğrencileri, Kardemir Karabük karşısında 5-1’lik skorla adını 5. Tura yazdırdı.