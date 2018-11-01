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Haydi bir tur daha!..

2..Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren tek temsilci Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Kardemir Karabükspor’u konuk etti.

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2..Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren tek temsilci Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Statü gereği 2.Lig takımı olması sebebiyle kupaya 3.Tur’dan katılan sarı-yeşilli ekip, bu kulvarda oynadığı ilk maçında İnegölspor’u 2-1’lik skorla elemiş ve 4.Tur’a yükselmişti. Temsilcide şimdiki hedef 6. Tur’a adını yazdırmak. Oktay Derelioğlu’nun öğrencileri, Kardemir Karabük karşısında 5-1’lik skorla adını 5. Tura yazdırdı.

Bugün 14:01 TSİ - Spor

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