2..Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren tek temsilci Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Statü gereği 2.Lig takımı olması sebebiyle kupaya 3.Tur’dan katılan sarı-yeşilli ekip, bu kulvarda oynadığı ilk maçında İnegölspor’u 2-1’lik skorla elemiş ve 4.Tur’a yükselmişti. Temsilcide şimdiki hedef 6. Tur’a adını yazdırmak. Oktay Derelioğlu’nun öğrencileri, Kardemir Karabük karşısında 5-1’lik skorla adını 5. Tura yazdırdı.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Haydi bir tur daha!..
2..Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren tek temsilci Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Kardemir Karabükspor’u konuk etti.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz