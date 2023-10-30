Potada A Milli Takım'ın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu: İZMİTLİ PERİ DE KADRODA!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı Slovakya ve İzlanda müsabakaları için 16 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, 5 Kasım Pazar günü İzmit'te toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da Slovakya ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 21.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Kadın Milli Takımımızın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:

Elif Bayram (Beşiktaş JK), Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş, Derin Yaya (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Alagöz Holding), Meltem Yıldızhan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Ayşe Cora ( Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor), Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Teaira Zyaira McCovan (Beijing Shougang), Olcay Çakır Turgut (Perfumerias Avenida)

Kaynak: MİLLİYET