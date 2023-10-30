Derince’de yön levhasının önünü açmak için bakın ağaca ne yapıldı?

Zaman zaman sohbetlerde konuşuruz.

Bazen şu cümleleri kurarız.

-Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor…

-Memleketin çivisi çıkmış…

-Bu nasıl iştir…

-Bu kadarı da olmaz…

BAZEN DE;

-Çüş…

-Yuh…

-Olmaz bu kadar…

-Allah sizi bildiği gibi yapsın…

Söyleniriz.

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Aşağıda vereceğim örnek de yukarıda kullandığım ifadeleri doğrular nitelikte…

Derince D-100 Karayolu Eski Yol mevkiindeki ışıklara varmadan 300 metre beri tarafta bir yön levhası var.

Körfez, İstanbul ve Derince Limanı yönünü gösteriyor.

Daha önce var olan ağacın dibine yön tabelası kondu.

Zaten ilk hata buradaydı.

Ağacın dibine yön levhası mı konur?

Hiç mi aklınıza gelmedi ağacın büyüyeceği ve yön tabelasını kapatacağı…

Dedik ya, “Burası Türkiye”…

Bu ağaç büyüdü, yön levhasının önünü kapatmaya başladı.

Oradan geçerken görüyordum. İzmit yönünden Derince’ye gidenler, ağaçtan dolayı yön levhasını göremez hale geldi.

Açıkçası yön levhasının oradan kaldırılıp, 5-10 metre İzmit tarafına konacağını düşündüm.

O da ne…

Bir de baktık ki, yön levhasının önünü açmak için güzelim ağaç budanmış. Daha doğrusu ağaç tıraşlanmış…

Ağacın sadece yön levhasının önünü kapatan kısmı kesilmiş, garip bir durum oluşmuş.

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Yön levhasının önünü açmak için ağacı kim tıraşladı bilmiyorum.

Ama çok ahmakça bir iş olduğu da muhakkak.

Ahmet Kaya’nın dediği gibi, “nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça”…

Yön levhasının önünü açmak için ya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ya Derince Belediyesi ekipleri, ya Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, ya da Derince Limanı ekipleri ağacı tıraşladı.

Kim tıraşladıysa, tıraşladı. Burada çok abuk sabuk bir durum söz konusu…

Sanırım bu fotoğrafı gören çevreciler de tepki gösterecektir.

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Buradan yetkililere sesleniyorum, ya ağacı sökün başka tarafa dikin, ya da yön levhasını sökün, başka yere koyun.

Zira çok çirkin bir görüntü oluşturuyor.