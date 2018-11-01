Doç. Dr. Orhan Aksoy, hasta kabulüne başladı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2,5 yıldır öğretim üyeliği yapan Orhan Aksoy, görevinden istifa edip ilimize yerleşti. İlimizdeki ortodonti (diş teli uzmanı) açığını kapatmak için ilimize yerleşen Diş Hekimi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Aksoy, Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi Es Oray Apartmanı Kat:2’de (Yürüyüş Yolu üzeri) klinik hizmeti veriyor.

RESMİ AÇILIŞ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

İzmit merkezde vatandaşların olayca ulaşabileceği bir adreste bulunan klinik, 140 metrekare alandan oluşuyor. Klinikte depo, 2 muayene odası, röntgen odası, sterilizasyon odası, mesul müdür odası ve bekleme odası ile hizmet veren Diş Hekimi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Aksoy, ayrıca Körfez Özel İnci Diş Kliniği’nde de hizmet veriyor. Hasta kabulüne başlanan kliniğin resmi açılışı ise önümüzdeki aylarda yapılacak. Diş kliniğine 0541 235 86 55 ve 0262 331 81 71 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

DİŞE DAİR HER ŞEY

Ortodonti bölümündeki açıktan yakınan Diş Hekimi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Aksoy, “Kocaeli Diş Hekimliği Fakültesi’nde ortodonti uzmanı(diş teli uzmanı) ya da diş hekimi pek bulunmuyor. Bu eksiği tamamlamak için Kocaeli’ye geldim. Kamu hastanelerinden sevkli hasta da kabul ediyoruz. Ortodonti tedavisi, ortognatik cerrahi tedavileri, dudak damak yarığı anomalili bireylerin tedavisi, beyazlatma ve diğer dental estetik tedaviler gibi diğer diş hekimliği uygulamaları, çocuk diş hekimliği uygulamaları ve tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır” dedi.Selin BECER

ORHAN AKSOY KİMDİR?

1985 Ankara doğumlu olan Aksoy, lisans eğitimini 2009 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini yine Dicle Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. 2018 yılının başına kadar İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2,5 yıldır öğretim üyeliği yapan Orhan Aksoy, kendi yerini açma kararı alınca ilimize taşındı. Bekar.