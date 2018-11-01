Tuncay Emir’de özel kutlama

Tuncay Emir Eğitim Kurumları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümüne özel bir program hazırladı. Alihaya’da bulunan Anaokulu’nda düzenlenen geniş katılımlı kutlamaya Tuncay Emir Eğitim Kurumları sahibi Melike Ergi, Alikahya Ana Okul Müdüresi Müzehher Atış, Yahya Kaptan Anaokul Müdüresi Yasemin Tüylü, eğitim kurumları öğretmenleri, çalışanları, çocuklar ve yaklaşık 200 öğrenci velisi katıldı.

“HEYECAN VE MUTLULUK YAŞIYORUM”

Düzenlenen kutlama töreninde konuşan Tuncay Emir Eğitim Kurumları Anaokulu Müdüresi Müzehher Atış, “Bugün burada çocukluk yıllarımın Cumhuriyet Bayramı kutlamamızın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Milletimiz de 95 yıldır bu güzelliğe sahip çıkmış ve çıkmaya da devam edeceğine inancım sonsuzdur. Bizlerin ortak kazanımı ve değeri olan cumhuriyet bugün sahip olduğumuz ve yarınlarda sahip olacağımız tüm güzelliklerin adı ve güvencesidir” dedi. Etkinlik, üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın olduğu 95 uçan balonun gökyüzüne salınması ile son buldu.