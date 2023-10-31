Bir belediye daha Coca-Cola'yı YASAKLADI!

Türkiye ve Kocaeli genelinde uygulanmaya başlayan İsrail ürünlerini boykot kampanyasına Kandıra Belediyesi de destek verdiğini açıkladı. Kandıra Belediyesi işletmesini kendisi yaptığı Belediye Teras Kafe ve Akçakoca Kafe’de Coca -Cola satışını durdurdu. İsrail’e ait Coca_Cola ve diğer ürünleri satmama ve iade etme kararı alan Kandıra Belediyesi, elinde bulunan firmalara ait dolapları da iade edecek.

Kandıra belediyesinden yapılan açıklamaya göre, günlerdir süren ve katliama dönüşen Gazze saldırılarının ardından, ‘’ İsrail mallarını boykot ederek Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna göstermek istedik. Aldığımız bu karar gereğince Coca_Cola ve benzeri ürünleri satmama kararı aldık. Tüm hemşehrilerimizi İsrail ürünlerine uygulanan bu boykota destek olmaya davet ediyoruz ‘’ denildi.