Bir belediye daha Coca-Cola'yı YASAKLADI!

Türkiye ve Kocaeli genelinde uygulanmaya başlayan İsrail ürünlerini boykot kampanyasına Kandıra Belediyesi de destek verdiğini açıkladı. Kandıra Belediyesi işletmesini kendisi yaptığı Belediye Teras Kafe ve Akçakoca Kafe’de Coca -Cola satışını durdurdu. İsrail’e ait Coca_Cola ve diğer ürünleri satmama ve iade etme kararı alan Kandıra Belediyesi, elinde bulunan firmalara ait dolapları da iade edecek.
Kandıra belediyesinden yapılan açıklamaya göre, günlerdir süren ve katliama dönüşen Gazze saldırılarının ardından, ‘’ İsrail mallarını boykot ederek Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna göstermek istedik. Aldığımız bu karar gereğince Coca_Cola ve benzeri ürünleri satmama kararı aldık. Tüm hemşehrilerimizi İsrail ürünlerine uygulanan bu boykota destek olmaya davet ediyoruz ‘’ denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemırbek. - Cocola fiyatini ucuzlatin daha çok alıp içelim.cococola yi seviyoruz cips kola çekirdek favori uclumuz.
Cemal - Iphone lar amerikan değil mi ? Onlarıda yasakla. Amerikan ve israil ne malı varsa yasakla . Mc donalds , burger , kfc. Starbucks , orkid, prima gillette , nike, adidas ,daha o kadar çok amerikan ürünü var ki hangi birini yasaklıycaksınız . Yıllardır boykot yenimi aklınıza geldi. Önce incirlik ve malatyadaki üssü kapatsın devletimiz. İsrail ve abd uçuşlarını durdursun. Hodri meydan diyelim. sistematik olarak abd, israil, fransa, ingiltere başta müslüman ülkeler olmak üzere dünyayı sömürüyorlar . Milyarlarca insan bağımlı gibi bunlara çalışıyor. Dur demenin vakti geldi geçti.
Vatandaş - Ülkeden Amerikan askerlerini çıkarın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.