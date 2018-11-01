AKP'de yarın BÜYÜK GÜN!

AKP’de yerel seçim takvimi yarın itibariyle Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MYK) alacağı kararların ardından belli olacak. MKYK toplantısında, belediye başkan aday adayı olmak isteyen parti yöneticileri durumu değerlendirilecek.
5-12 KASIM OLMASI BEKLENİYOR
Toplantıda seçim süreci ile ilgili karar alınmasının ardından seçim takviminin ise 5-12 Kasım arasında olması bekleniyor. Cuma günü yapılacak olan toplantıyla alınacak karalar doğruştusunda Kocaeli’den de bazı isimlerin adaylık için istifa etmesi bekleniyor. Selin BECER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz