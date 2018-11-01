Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(KSMMMO) tarafından Maide Restoran’da kahvaltılı stajyer toplantısı düzenlendi. Toplantıya, KSMMO Başkanı Fikret Gökmen’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekreteri Tülin Keçeci Güngör, Stajyerler Komisyon Başkanı Volkan Dişli yönetim kurulu üyeleri Hamit Akbulut, Veysel Çelik, Disiplin Kurulu Başkanı Rüstem Çakal, kurul üyeleri Özcan Çakır, Hasan Malo, TESMER Sekreteri Engin Eroğlu, Başkan Yardımcısı Necat Çakır ve Kurul Üyesi Ali Yazıcı katıldı. Kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada meslekle ilgili stajyerlere uyarılarda bulunan KSMMO Başkanı Gökmen “Bu meslekte geri kalmak mümkün değil. Bu yüzden sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız “ dedi.

BU MESLEKTE GERİ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Stajyerlere nasihatlarda bulunan KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “ Stajyerlerimizle kahvaltıda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü sizler bizim mesleğimizin geleceklerisiniz. Bizler sizlere gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Eğitimler vererek, sizlerle vakit geçirerek sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu meslekte geri kalmak mümkün değil. Bu yüzden sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Biz size verdiğimiz önemi göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde gelecekte yine gençlere yol açacaksınız. Sizlere gelecekte huzurlu mutlu günler diliyorum” şeklinde konuştu.