Yaşam Anaokulu’ndan Anıtkabir çıkarması

Yaşam Paylaşım Anaokulu her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geleneksel olarak düzenlenen Türkiye geneli YA-PA Okulları Anıtkabir ziyaretine tam kadro olarak katıldı. Türkiye'nin her bölgesinden öğretmen, öğrenci ve ailelerinin katıldığı etkinlik de katılımcıları Anıtkabir komutanı karşıladı. Okul kurucusu Turhan Özüduru ve beraberinde ki heyet öncelikle Atamızın mozolesine çelenk koydu.

KATILANLARA BELGE VERİLDİ

Derince Ya-Pa kurucusu Aslı Olgun ve öğretmenler Cennet Polat, Esra Akdeniz ve Sevim Ayvalı Topal ve öğrenciler Atatürk hakkında yapılan sunumun ardından Anıtkabir müzesini gezdiler. Tüm öğrenci ve diğer katılımcılar hayranlıkla gezdikleri Anıtkabir''de hatıra fotoğrafları çektiler. Turhan Özüduru her 23 Nisan ve 29 Ekim'de bu geziyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Gezinin ardından tüm katılımcılara belge verildi.