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Hüseyin Demirelli oğlunu evlendirdi

Derince Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Demirelli’nin oğlu Ali Çağatay Demirelli ile Buse Taşçı, Yelken Kafe’de gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi.

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Derince Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak görev yapan Hüseyin Demirelli, oğlu Ali Çağatay Demirelli’yi evlendirdi. Fatma-Hüseyin Demirelli çiftinin yakışıklı oğulları Ali Çağatay Demirelli ile Zehra-Erol Taşçı çiftinin zarif kızları Buse Taşçı’nın nikah töreni Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Yelken Kafe Restoran ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Kutsal evlilik müessesesine adım atan genç çiftin nikahını Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut kıydı. Başkan Bulut, evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim ederken bir ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu.

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