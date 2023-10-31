31 Eki 2023 - 00:10- Gündem

DİKKAT! Kocaeli'de bugün 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 31 Ekim Salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında İzmit, Kartepe, Kandıra, Dilovası, Gölcük, Karamürsel, Çayırova ve Gebze'de elektrik kesintisi yaşanacak.

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PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
52705KOCAELİKARTEPESIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYEALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., ELVEDA SK., HEYBE, MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN31.10.202309:0017:00
52739KOCAELİİZMİTARIZLI, GÜLTEPE, SERDAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITANAKAR SK., AKYILDIZ SK., ANADOLU CD., CAN SK., COŞKUN SK., DEĞİRMENDERE SK., DERİNCE CD., DOĞU SK., ER SK., ERTEN OKANÇAY SK., ERTÜRK SK., GELİR SK., GEZER SK., GÖRGÜN SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD., HARUN SERT SK., HOŞGÖR SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KAÇAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEDİBİ SK., KAPTAN, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYA SK., KAYIN SK., KELEBEK SK., KISMET SK., MEHMETÇİK SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAMIK KEMAL CD., NEYZEN SK., NURETTIN PASA, NURETTİN PAŞA SK., SABUR SK., SUZAN SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., TARIH, TARİH SK., TOPDEMİR SK., TURİST SK., USLU SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK.31.10.202309:0016:00
52814KOCAELİKANDIRAAKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇAABDIPASA MEVKII, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLİ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER31.10.202309:0017:00
52839KOCAELİDİLOVASIKIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALIBAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.31.10.202309:0015:00
52840KOCAELİDİLOVASIAGAH ATEŞTAYYAR YILDIRIM CD.31.10.202309:0015:00
52876KOCAELİGÖLCÜKULASLI, ULAŞLI1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.31.10.202310:0017:00
52877KOCAELİ KARAMÜRSELÇAMDIBI, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDEREFULACIK MERKEZ MEVKII, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE31.10.202309:0017:00
52882KOCAELİÇAYIROVAEMEK64. SK., 66. SK., 66/1., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 68/4. SK., 85., 85. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91.31.10.202308:3011:30
52883KOCAELİGEBZEGAZİLER, MEVLANA1716. SK., 1718. SK., 1720. SK., 821, 839/2., 839/2. SK., 839/3., 839/3. SK., 839/6. SK., 840. SK., 841. SK., 843., 843. SK., 844. SK., 844/1. SK., 845., 845. SK., 846., 846. SK., 847., 847. SK., 848. SK., 850. SK., 851/1. SK., 852., 852. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1., 864/1. SK., 864/2. SK., 864/3. SK., 864/4. SK., 866. SK., 867. SK., 867/1., 867/2. SK., 873/1., 888/4., 889/5. SK., 889/6., 889/6. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 890. SK., 890/1. SK., 890/2. SK., 890/3., 890/3. SK., 890/5. SK., 891., 891. SK., 892. SK., 893., 893. SK., 893/1. SK., 893/2. SK., 894., 894. SK., 894/1. SK., 895. SK., 895/1. SK., AY YILDIZ, AY YILDIZ CD., ISSIKGÖL CD., MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV31.10.202312:3016:00
52886KOCAELİKARTEPEÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞEBAĞDAT CD., BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK.31.10.202309:0017:00
52902KOCAELİİZMİTTAVSANTEPE, TAVŞANTEPEAZİZE SK., CEM SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., GÜLCANLAR SK., MUTLULUK SK., MÜMİN SK., OKŞAN SK., RAMAZAN SK., SERT SK.31.10.202309:0017:00
52982KOCAELİİZMİTALIKAHYA FATIH, ALİKAHYA FATİHAKDERE CD., GÜRGENTEPE SK., TASKENT, TAŞKENT CD., YAPRAKLI, YAPRAKLI SK.31.10.202309:0017:00
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