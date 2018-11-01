PTT’nin kuruluşunu unutmadılar

23 Ekim PTT’nin kuruluş günü münasebetiyle her yıl 23-30 Ekim tarihleri arası Türkiye’de PTT Haftası, 9 Ekim günü ‘Dünya Posta Günü’ olarak kutlanıyor. İstasyon Mahallesi’nde bulunan postaneyi ziyaret eden Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi öğrencileri, PTT çalışanlarını bu özel hafta da yalnız bırakmadı.

HİZMET FARKINDALIĞI

Yaz kış demeden fedakârca görevlerini yerine getiren PTT çalışanları, öğrencilere bir vatandaşın postaneden yapabileceği tahsilat, havale, kargo ve mektup gönderme işlemlerini anlattılar. Bilgi Evi eğitmeni “Postanelerde ne gibi işlemler yapıldığı ve insanların neden postaneye geldiği ile ilgili konular hakkında çocuklara bilgi verdik. Ardından çalışmaları yerinde görebilmeleri için postane ziyareti gerçekleştirdik” dedi.