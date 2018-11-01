Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:35 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:36 TSİ )

Kültür Okulları’nda coşkulu tören

Özel Bilgili Kültür Okulları, kampus içerisinde düzenlediği programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Özel Bilgili Kültür Okulları, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir törenle kutladı. Okulun konferans salonunda yapılan törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin hazırladığı tören izleyiciden tam not almayı başardı. Törende görev alan Ortaokul öğrencileri tiyatro gösterisi, şiir dinletisi ve koro halinde söyledikleri şarkılarla izleyicileri mest ettiler. Törende “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” isimli tiyatro gösterisi büyük beğeni alırken salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Tören sonunda ise salonda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

Bugün 14:35 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Kültür Okulları’nda coşkulu tören mask
Kültür Okulları’nda coşkulu tören
Yaşam Anaokulu’ndan Anıtkabir çıkarması mask
Yaşam Anaokulu’ndan Anıtkabir çıkarması
Tuncay Emir’de özel kutlama mask
Tuncay Emir’de özel kutlama
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu mask
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu
Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu sokağa taştı mask
Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu sokağa taştı
Derince’de öğrenciler ödüllerine kavuştu mask
Derince’de öğrenciler ödüllerine kavuştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..

GALERİ

TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde TIR devrildi: 1 yaralı mask
TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde TIR devrildi: 1 yaralı
Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirdi mask
Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirdi
Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı! mask
Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı!
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor mask
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL