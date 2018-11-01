Özel Bilgili Kültür Okulları, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir törenle kutladı. Okulun konferans salonunda yapılan törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin hazırladığı tören izleyiciden tam not almayı başardı. Törende görev alan Ortaokul öğrencileri tiyatro gösterisi, şiir dinletisi ve koro halinde söyledikleri şarkılarla izleyicileri mest ettiler. Törende “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” isimli tiyatro gösterisi büyük beğeni alırken salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Tören sonunda ise salonda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.
Bugün 14:35 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Kültür Okulları’nda coşkulu tören
Özel Bilgili Kültür Okulları, kampus içerisinde düzenlediği programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı.
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Bugün 14:35 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz