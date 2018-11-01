Kültür Okulları’nda coşkulu tören

Özel Bilgili Kültür Okulları, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir törenle kutladı. Okulun konferans salonunda yapılan törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin hazırladığı tören izleyiciden tam not almayı başardı. Törende görev alan Ortaokul öğrencileri tiyatro gösterisi, şiir dinletisi ve koro halinde söyledikleri şarkılarla izleyicileri mest ettiler. Törende “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” isimli tiyatro gösterisi büyük beğeni alırken salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Tören sonunda ise salonda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.