Yeni Ford Transit Custom, SANTEK 2018’de tanıtılıyor

Ford Otosan, bu yıl Kocaeli’de 5’inci kez açılan Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda (SANTEK 2018) ziyaretçilerle buluşuyor. Fuarda Türkiye’de üretilen plug-in hibrit elektrikli (PHEV) ilk ticari araç olma özelliğini taşıyan Yeni Ford Transit Custom’ı sergileyen Ford Otosan, 3 Kasım’da sona erecek olan fuardaki standında konuklarını bekliyor.

GÖLCÜK’TE ÜRETİLDİ

50 km’ye kadar yol kat edebilen ve 1.0 litre EcoBoost motorunu menzil artırıcı olarak kullanıp, 500 km’lik toplam menzile ulaşabilen plug-in hibrit elektrikli (PHEV) Yeni Ford Transit Custom’ı sergiliyor. Ford Otosan’ın Transit modelinin öncü üretim merkezi olan Gölcük Fabrikası’nda ürettiği Yeni Ford Transit Custom PHEV, sınıfındaki ilk plug-in hibrit elektrikli araç olarak, menzil endişesi olmadan yüksek yakıt verimliliği sunuyor; dizel motorlu van’ın yük hacmini ve 1 tonluk taşıma kapasitesini koruyor.

ÇEVRESEL PERFORMANS!

Ford Transit Custom PHEV prototipleri, halen Londra’da 12 aylık filo müşterileri testinden geçip bugüne dek 50 bin kilometreden fazla yol yaptılar. Telematik sistemlerle donatılan araçlar, dağıtım ve inşaat şirketleri, belediye ve güvenlik hizmetleri için ticari filolar tarafından kullanılırken şarj kalıpları, yolculuk kalıpları ve elektrik menzili de dahil operasyonel ve çevresel performans verileri topluyor. Toplanan veriler, Ford'un hibrit güç aktarım sistemini geliştirmek için kullanılıyor.

3 SAATTE TAM ŞARJ

Transit Custom PHEV, ön tamponun içinde yer alan şarj portunu kullanarak 240 volt elektrik ile iki ayrı şekilde; 10 ampere uygun şarj üniteleri ile yaklaşık 5 saatte; 16A ve 32A seçenekleri ile 3 saat içinde tam şarja ulaşabiliyor. Yeni Ford Transit Custom (PHEV)’de kullanıcılar ayrıca üç seçilebilir EV (Elektrikli Sürüş) modundan birini tercih ederek kalan şarjı nasıl ve ne zaman kullanacağına karar verebiliyor.