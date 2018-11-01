KOTO 9. Meslek Komitesi YÖREX Fuarı’nı ziyaret etti

Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile bu yıl 9’uncusu düzenlenen Antalya Yöresel Ürünler (YÖREX) Fuarı, 24-28 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın ziyaretçileri arasında fırın, pastane ve marketler grubunun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi de yerini aldı.

“YÖRESEL ÜRÜNLER MİLLİ EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ”

KOTO meclis üyesi Oktay Alkan, 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kozan, başkan yardımcısı Mehmet Buzacı, komite üyeleri Nurdoğan Özdemir, Ahmet Kul ve Erol Kaya’nın yer aldığı KOTO heyeti, fuarı ziyaret ederek ülkemizin yöresel değerlerini yakından tanıma ve iller arası ticaretlerini gerçekleştirebilmek adına iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldu. Ülkemizin yöresel değerlerini tanımanın, yurt içi ve yurt dışına pazarlamanın milli ekonomi için önemli bir konu olduğuna dikkat çeken KOTO heyeti, Kocaeli’nin yöresel ürünlerini de anlattı.