Bilim adamları deneyimlerini paylaşıyor

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ), Japonya ve Türkiye'de endüstri alanlarındaki riskler, sarsıntı kontrolü yöntemleri ve bu konularda yapılan son çalışmaların değerlendirildiği Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü: Japonya ve Türkiye Deneyimleri (Workshop-Seismic Isolation&Vibration Control: Japanese and Turkish Experience) çalıştayı GTÜ Elektronik Amfi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

STANTLAR KURULDU

GTÜ, Deprem İzolasyon Derneği, Türkiye Deprem Vakfı, Japanese Society of Seismic Isolation'ın ortaklaşa düzenlediği iki gün süren çalıştayda GTÜ ev sahipliğinde devam edecek çalıştayın açılış törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, Japonya Sismik İzolasyon Derneği Üyesi Dr. Akira Wada Japon ve Türk bilim insanları, sektör temsilcisi kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay süresi boyunca iki ülkeden bu konudaki sektör temsilcileri ile stant açacak.